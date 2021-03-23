«Украина остается в прибыли»: Перов разобрал нападки Киева против «Северного потока–2»

Москва, 23 марта. Украина зря паникует из-за скорого завершения строительства «Северного потока — 2». Заявленная местными экономистами убыточность от запуска проекта невозможна.

Киев в любом случае остается в плюсе и ничего не потеряет. Сейчас между странами действует соглашение, которое регулирует цены на прокачку газа через Украину. Согласно документу, Россия обязана выплачивать средства за «прогонку» установленного договором объема голубого топлива, даже если этого сделано не было.

Условия нового двустороннего обязательства неизвестны, поскольку срок нынешнего соглашения еще не истек. Внимание на это обратил руководитель специальных проектов отечественного Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов.

«Как можно говорить об убыточности прокачки газа, если еще непонятно, каким образом и в каких условиях Россия его будет прокачивать через несколько лет?» — отметил он.

Ранее вероятность остановки реализации проекта оценил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Германия никогда не откажется от энергетической независимости, которую сулит «Северный поток — 2». «Немцы очень прагматичны», заключил политик.