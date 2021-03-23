Шепелев рассказал, почему отказался участвовать в шоу «Холостяк»

Москва, 23 марта. Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» мог стать телеведущий, вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

Новый сезон «Холостяка» стартовал на телеэкранах в середине марта. Девушки бились за сердце рэпера Тимати. При этом шоу уже стало причиной нескольких скандалов. В частности, Анна Хилькевич и Регина Тодоренко жестко раскритиковали проект, который, по их мнению, принижает достоинства женщин.

Эту тему решил обсудить со своими подписчицами Шепелев. В сторис на своей странице Instagram он выразил мнение, что подобные шоу в первую очередь дают человеку возможность начать собственное дело. В частности, он заявил, что знаком с девушкой, занявшей второе место в «Последнем герое», но сумевшей после этого построить успешный бизнес в своем городе.

Ведущий также сообщил, что его приглашали участвовать в восьмом сезоне «Холостяка», но он отказался. На причины своего решения Шепелев намекнул, прикрепив к видео стикер в виде обручальных колец.

В начале года Шепелев сообщил общественности, что вскоре снова станет отцом. Для шоумена и его избранницы, дизайнера Екатерины Тулуповой, будущий малыш станет вторым ребенком. У Дмитрия подрастает сын Платон от брака с Жанной Фриске, а у Екатерины — дочь Лада. Наследники влюбленных вместе ходили в один сад. Благодаря этому обстоятельству Шепелев и Тулупова и познакомились.

Напомним, почти сразу после премьеры шоу «Холостяк» в Сети появились слухи, что Тимати в финале выбрал модель Марию Вебер, которая внешне очень похожа на его предыдущую пассию Анастасию Решетову. Рэпера заметили на Мальдивах в компании участницы проекта. На прошлой неделе рэпер сообщил о досрочном завершении проекта из-за слитого финала.