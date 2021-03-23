Донецк, 23 марта. Деятельность националистов в Донбассе сейчас схожа с преступлениями фашистов во время Второй мировой войны. Об этом заявила украинский адвокат Татьяна Монтян.

Она посетила мемориал шахты Донецка 4 БИС, где 75 лет назад были зверски убиты жители Донецкой области. Монтян уверена, что сейчас в регионе происходит то же самое, только эти преступления прикрывают рассказами о борьбе за демократию и свободу слова.

«Ничего не изменилось, что тогда, что сейчас они не считают нас людьми, для них мы просто туземцы. Это должно дойти до большинства наших сограждан, что мы не нужны никакой Европе», — заявила адвокат.

Украинцы забыли о событиях 75-летней давности и стремятся на Запад. Сейчас концлагеря заменили на европейскую борьбу за демократию и свободу слова, подчеркнула юрист.

Солдаты ВСУ ранее начали массово дезертировать и отказываться воевать. Киевские силовики случайно расстреляли сослуживца, еще двое солдат погибли в результате несчастного случая при разгрузке артиллерийской установки.