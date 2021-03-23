Власти ФРГ заявили о продлении карантина в стране до 18 апреля

Берлин, 23 марта. Ограничительные меры в связи с распространением пандемии коронавируса на территории Германии будут усилены в период с 1 по 5 апреля. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Такое решение сделано в результате обсуждения с главами регионов дальнейших ограничительных действий из-за COVID-19. В пасхальный период, с 1 по 5 апреля будет действовать принцип «мы сидим дома», заявила Меркель.

Мероприятия, приуроченные к празднику Пасхи, будут организованы в режиме онлайн. Трансляция пресс-конференции проведена на правительственном сайте ФРГ.