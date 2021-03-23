Брухунова впервые ответила на слухи о второй беременности от Петросяна

Москва, 23 марта. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прервала молчание и ответила в соцсети на слухи о новой беременности.

На прошлой недели пересуды о второй беременности Брухуновой начались с новой силой. Масло в огонь подлила сама блогер: она опубликовала видео, на котором позировала в свободном костюме. При этом поклонники звездной пары обратили внимание, что в таких нарядах Брухунова появляется на публике все чаще.

А незадолго до этого она опубликовала серию видео, которые были посвящены новому бренду детской одежды. На одном из них поклонники разглядели округлившийся живот и принялись спрашивать супругу юмориста о беременности.

Сама супруга Петросяна никак не комментировала предположения поклонников, чем вызывала еще больше вопросов.

В понедельник Брухунова в сторис Instagram собрала ленту из множества заголовков СМИ о возможной беременности.

«Прекращаю есть на ночь!» — написала Брухунова и добавила к своему заявлению смеющийся смайлик.

Петросян развелся со своей коллегой Еленой Степаненко осенью 2018 года. Супруги прожили в браке 33 года. Уже в декабре следующего года Петросян тайно женился на молодой помощнице. 13 марта пара отпраздновала день рождения сына Вагана — мальчику исполнился один год.