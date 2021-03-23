Фронтмен Kiss Стэнли оценил возможность выпуска нового альбома

Лос-Анджелес, 23 марта. Американский музыкант и вокалист глэм-рок группы Kiss Пол Стэнли считает «странным» выпускать новые альбомы старожилами сцены. Поэтому новой пластинки ждать не стоит.

Последний альбом Kiss под названием Monster вышел в свет в 2012 году. С тех пор музыканты не выпускали свежих треков и пластинок. И в этом не видит смысла фронтмен группы Пол Стэнли. Постоянные слушатели могут послушать новую музыку, но продолжат требовать старые хиты.

«Когда старые группы выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, потому что у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния. Причем не один я так думаю», — объяснил Стэнли.

Всего дискография Kiss насчитывает 20 студийных и шесть концертных альбомов. Музыканты несколько раз посещали Россию. Последний их концерт в 2019 году проходил в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга в рамках End of the Road World Tour.

А вот современные исполнители продолжают радовать своих слушателей новыми пластинками. Американская певица Лана Дель Рей представила новый студийный альбом Chemtrails over the Country Club. Все желающие смогут оценить треки на популярных стриминговых платформах.