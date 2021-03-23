Подозреваемый убийца шести человек в Колорадо задержан

Боулдер, 23 марта. Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в стрельбе в магазине города Боулдер (штат Колорадо), заявил глава полицейского управления города Керри Ямагучи.

Ямагучи также подтвердил опубликованные в СМИ сведения о том, что в результате стрельбы было убито несколько человек, в том числе один сотрудник полиции. Глава управления не назвал точное число погибших, однако поделился, что оперативные действия правоохранителей позволили избежать большего количества смертей.

«На настоящий момент угроза миновала. Человек, представляющий интерес для следствия, задержан. Он получил ранение, ему оказывается медицинская помощь», — сообщил Ямагучи на пресс-конференции.

Житель США открыл стрельбу в одном из супермаркетов штата Колорадо. Личность задержанного пока не раскрывается.