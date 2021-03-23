Соцвыплаты получат более 20 тыс. семей из ХМАО

Ханты-Мансийск, 23 марта. Финансовую поддержку получат 20 тысяч семей Югры в 2021 году. Об этом рассказала глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Список получения материальной помощи семьям, которые попали в трудные жизненные ситуации, был пополнен в начале 2021 года правительством Югры. По предварительным подсчетам, за соцподдержкой обратятся около 70 тысяч граждан, пишет Infox.

Комарова отметила, что теперь станут доступны выплаты на возможность поиска работы, получение профильного и дополнительного образования, а также на ведение личного подсобного хозяйства. Чтобы получить финансовую поддержку, жителям ХМАО нужно обратиться в центры соцобслуживания.

Министерство труда и социальной защиты недавно рассказало россиянам о способах получения новых детских выплат. Подать заявление на пособие можно с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.