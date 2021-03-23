Байден пообещал «влить» в экономику США 3 трлн долларов

Вашингтон, 23 марта. Администрация президента США Джо Байдена намерена потратить 3 трлн долларов на борьбу с экономическим кризисом в стране, разделив средства на два этапа. Откуда страна с госдолгом в 27 трлн долларов возьмет деньги, Белый дом не уточняет.

Как сообщает AFP, ранее Байден уже подписал законопроект, касающийся плана спасения американской экономики от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. Тогда речь шла о 1,9 трлн долларов. Позднее глава Белого дома пообещал принять второй законопроект, направленный на улучшение инфраструктуры в США и создание рабочих мест. По данным американских СМИ, вероятно, проект будет разделен на два предложения, а общая его стоимость составит 3 трлн долларов.

«Мы будем использовать доллары налогоплательщиков для восстановления Америки. Мы будем покупать американские продукты, поддерживая миллионы американских рабочих мест на производстве, повышая нашу конкурентоспособность во все более конкурентном мире», — заявил Байден в своей январской речи после инаугурации.

Издание обращает внимание, что любые новые меры администрации Байдена могут столкнуться с серьезными препятствиями в Конгрессе, где демократы имеют небольшой перевес в Палате представителей и поровну с республиканцами в Сенате.

Источники, знакомые с проектом Байдена, заявили, что новая мера будет разделена на две части, первая из которых будет направлена на улучшение инфраструктуры, включая инвестиции в размере 400 млрд долларов в борьбу с изменением климата. Еще 20 млрд выделят жилищной сфере, 100 млрд — на социальное жилье и 60 млрд долларов на развитие сети «зеленого» транспорта.

Ожидается, что вторая часть проекта будет сосредоточена на рабочей силе, доступности образования, предоставлении налоговых льгот для борьбы с детской бедностью и помощи американцам в оплате медицинского страхования.

В марте 2020 года уже был принят план спасения американской экономики на 2,2 трлн долларов, а в декабре на фоне пандемии правительство выделило еще 900 млрд долларов. Финансовые вливания помогли экономике США избежать серьезного спада после того, как пандемия вызвала массовые увольнения и закрытие предприятий по всей стране. Однако это нанесло серьезный ущерб национальным финансам.

Остается неясным, откуда администрация Байдена возьмет деньги на покрытие проекта. Источники сообщают, что глава государства может рассмотреть вопрос об увеличении налогов для корпораций или богатых американцев.

Отметим, по данным thebalance.com, по данным на 1 октября 2020 года госдолг США превысил 27 трлн долларов. С 1989 по 2020 год долг страны увеличился более чем на 800%.