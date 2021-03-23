Людям будет непросто: ветеран АТО рассказал про внушительный госдолг Украины

Киев, 23 марта. Украина должна потратить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года. Об этом пишет в Facebook украинский блогер.

Образовавшийся дефицит госбюджета составляет 5,3% ВВП. При такой недостаче украинцам придется «затянуть пояса».

Украинское правительство в 2021 году рассчитывает на рост ВВП в 4,6%. В прошлом году, кабмин прогнозировал, что этот же показатель возрастет на 3,7%. Однако результаты отчета минфина не утешительны, пишет украинский блогер, бывший участник войны в Донбассе Дмитрий Вовнянко.

Кроме возмещения дефицита бюджета, Украина должна выплатить МВФ долг в 585,13 млрд гривен. Блогер отметил, что взаимоотношения Международного валютного фонда и Киева давно загублены. Правительство отказывается вести диалог с кредиторами.

Дмитрий Вовнянко, ободряя соотечественников, пишет, что сильные — выстоят и смогут преодолеть все трудности. А сплоченные — поддержат друг друга. Так уже бывало в истории Украины не единожды, подытожил блогер.

Ранее украинский журналист Федор Тихий озвучил пять проблем своей страны. По его словам, экономика — не единственная проблема Незалежной. Но при этом он указал, что Украине потребуется полвека, чтобы достичь показателей Польши 2021 года.