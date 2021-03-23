Буйные протесты и смена власти: таролог дала прогноз по Украине на 2021 год

Киев, 23 марта. Таролог Ольга Соломка составила подробный прогноз для Украины. С ее слов, скоро страну ожидает большой политический скандал.

Вскоре притворство политических элит на территории Незалежной подойдет к концу, что приведет к политическим разборкам, заявила предсказатель. Конфликт возникнет даже между теми, кто на протяжении долгого времени не только был «занят общими делами, но и личными».

Также Ольга Соломка подчеркнула, что для украинцев в течение всего 2021 года будет возникать не меньше сложностей, чем в 2020. По словам таролога, в этом году всех жителей Украины ждет тяжелый труд без отдыха. На фоне возникающих денежных трудностей люди станут выходить на акции протеста.

Народные волнения могут вынудить украинское правительство объявить о роспуске Верховной рады, смене кадров в кабмине или к новым выборам. Экономическую и политическую системы Незалежной тоже ждут большие перемены.

Ранее астролог Елена Мурзина предсказала Украине новый майдан. По словам астролога, в 2022 году в стране пройдут кардинальные изменения, виной этому станут массовые народные волнения.