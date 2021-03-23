Склад загорелся на площади 400 «квадратов» в Артеме

Артем, 23 марта. Частное складское помещение воспламенилось в Приморском крае. К настоящему моменту спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу утром — 08:57 по местному времени. Менее чем через десять минут на место событий прибыли пожарные, им удалось зафиксировать горение крыши. Распространению огня способствовали сэндвич панели, из которых сделана кровля. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать.

«Приступив к тушению, в 10.08 пожар локализован, а в 10.40 ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ранее спасатели успешно ликвидировали пожар на площади в 100 «квадратов» торгового центра «Первомайский» в Иркутске. Пожарные вынесли из зоны горения два баллона с газом.