Астролог Володина дала «женские советы» на апрель

Москва, 23 марта. Венера перешла в знак Овна, в связи с этим астролог и телеведущая Василиса Володина дала советы женщинам. Она рассказала, как стоит себя вести в апреле 2021 года.

Представительницам прекрасного пола необходимо ярко выражать эмоции и по-настоящему бороться за свои права. Делать это стоит только до 14 апреля, чтобы не перестараться, предупредила Володина в своем Instagram. Она добавила, что в противном случае «на любовно-семейном фронте могут начаться взрывы упреков и требований».

«Проявляя инициативу и падая грудью на амбразуру новых отношений, старайтесь не погибнуть. Ситуации «он привлекателен, я чертовски привлекательна, зачем зря время терять?» будут встречаться сплошь и рядом. Но на все амбразуры не нападаешься. Играй гормон, да не заигрывайся!» — посоветовала астролог.

Женщинам в апреле стоит держать под контролем свои желания принарядиться, сменить имидж или лечь под нож пластического хирурга. Володина порекомендовала дарить окружающим комплементы и помнить, «лесть работает». При всех этих порывах души не стоит забывать про работу.

Василиса Володина недавно перечислила черты детей, которые родятся в период с апреля по июнь 2021 года. Эти месяцы подарят миру ярких личностей и индивидуалистов, оригиналов и революционеров, а также настоящих гуманистов.