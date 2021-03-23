Юрист Любимова рассказала о тонкостях получения детских пособий

Москва, 23 марта. Отказ в выплате детских пособий можно получить, если у родителей отсутствует какой-либо официальный доход, доход от предпринимательской деятельности или пенсионные выплаты.

Исключением являются ситуации, в которых опекун оформил уход за ребенком до трех лет или инвалидом, если выявлены социально сложные ситуации в семье или статус безработного у родителя. Однако последний не должен быть более полугода, сообщила правозащитница юридической группы «Гречкин и Партнеры» Яна Любимова.

Кроме того, в выплате откажут, если семья владеет несколькими квартирами или домами или в семье есть несколько автомобилей. Кроме того, выплату могут не одобрить в случае, если с ребенком в рабочее время находится другой член семьи, передает агентство «Прайм».

Ранее Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объяснило гражданам страны, как можно подать заявление на новую детскую выплату. Заявление можно подать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.