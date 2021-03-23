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Топливный союз предложил меры для балансирования роста цен на бензин

Топливный союз предложил меры для балансирования роста цен на бензин

Москва, 23 марта. Независимый топливный союз (НТС) предложил меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Союз направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

НТС считает, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отмена демпфера помогут избежать роста стоимости на горючее.

Помимо этого, топливный союз предложил увеличить нормативы объемов реализации на рынке до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. При этом льготы на налоги будут положены только тем компаниям, которые выполняют установленный норматив.

Соответствующие меры были разработаны в связи с тем, что эксперты предположили подорожание бензина в России. Возможный рост обоснован увеличением индексов экспортной альтернативы.

Однако прогноз Счетной палаты РФ о динамике цен на рынке горючего оказался запоздалым. Специалисты рассказали, что скачок цен можно сдержать за счет сокращения налоговой нагрузки

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