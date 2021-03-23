Топливный союз предложил меры для балансирования роста цен на бензин

Москва, 23 марта. Независимый топливный союз (НТС) предложил меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Союз направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

НТС считает, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отмена демпфера помогут избежать роста стоимости на горючее.

Помимо этого, топливный союз предложил увеличить нормативы объемов реализации на рынке до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. При этом льготы на налоги будут положены только тем компаниям, которые выполняют установленный норматив.

Соответствующие меры были разработаны в связи с тем, что эксперты предположили подорожание бензина в России. Возможный рост обоснован увеличением индексов экспортной альтернативы.

Однако прогноз Счетной палаты РФ о динамике цен на рынке горючего оказался запоздалым. Специалисты рассказали, что скачок цен можно сдержать за счет сокращения налоговой нагрузки