Шесть человек стали жертвами стрельбы в американском Колорадо

Боулдер, 23 марта. Житель США открыл стрельбу в одном из супермаркетов штата Колорадо. В результате погибли шесть человек, в частности один полицейский, передают местные СМИ.

Трагедия произошла в городе Боулдер. По предварительной версии правоохранительных органов, огонь открыл один мужчина. Злоумышленника задержали в ходе оперативных мероприятий. Кадры с места событий и поимки виновника обнародованы в Сети, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Личность задержанного пока не раскрывается. Остальные подробности ЧП в настоящее время устанавливаются. Информацию об инциденте подтвердила местная полиция в Twitter.

Ранее жертвой еще одного стрелка стала женщина. Неизвестный убил ее в ночном клубе Pryme американского города Даллас. Еще пять человек пострадали.