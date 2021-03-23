Правительство РФ подготовило новый антикоррупционный законопроект

Москва, 23 марта. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, с помощью которого государство сможет изымать у чиновников суммы, превышающие их официальный доход.

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты Федерального собрания. Он предусматривает изменение двух законов — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Новые меры позволят изымать денежные средства чиновников в том случае, если на их электронных счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за три года. Этого можно будет избежать, если обвиняемый докажет законность получения денег.

Недавно СК РФ задержал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве на сумму около 31 млн рублей.