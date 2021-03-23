Скопинский маньяк рассказал о своих сексуальных предпочтениях

Москва, 23 марта. Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, в интервью Ксении Собчак сообщил, что не считает себя секс-зависимым, хоть и смотрит порнографию два раза в сутки и собирается купить резиновую куклу.

В сентябре 2000 года Мохов из города Скопин Рязанской области похитил двух девочек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Катерину Мартынову. Пленниц он продержал в подземном бункере 3 года 7 месяцев, периодически их насилуя. Старшая из них трижды была беременна. Девочек освободили благодаря счастливой случайности. В марте Мохов вышел на свободу на два месяца раньше срока.

В первые же дни после освобождения преступника разгорелся скандал: стало известно, что за интервью телевизионщики заплатили ему почти два миллиона рублей. В итоге на федеральном ТВ программа о маньяке не вышла. Однако Собчак не отказалась от идеи выпустить документальное шоу о Мохове. В интервью экс-ведущей «Дом-2» скопинский маньяк подробно рассказал, что им двигало при похищении девочек.

«Мне всегда нравились самые красивые девушки, дерзкие, а я им не нравился. Зато на меня всякие страшненькие вешались. Первый секс у меня случился с бывшей женой уже после свадьбы. Мне было 29 лет. Тогда нравы были другие. Надо было встречаться с девушкой долго, чтобы сексом заняться. Сейчас же у людей все на первом свидании происходит», — посетовал маньяк.

Екатерина рассказывала, что Мохов насиловал их каждый день. Ни разу не было такого, чтобы он спустился к ним в бункер и не подверг изнасилованию.

Сам же скопинский маньяк уверен, что не делал ничего ужасного. По его словам, он «заботился» о девушках, устраивая им, к примеру, праздники. По мнению Мохова, заточенным в бункере девочкам «это нравилось».

«Оступился немножко, ну с кем не бывает», — говорит Мохов, продержавший двух девочек почти четыре года в бункере, о своем преступлении.

На вопрос Собчак, считает ли он, что у него есть секс-зависимость Мохов ответил отрицательно и признался, что собирается купить резиновую куклу, потому что ему это интересно. 70-летний преступник также сообщил, что смотрит порнографию два раза в день и считает это нормальным. На реплику Собчак о его возрасте Мохов заметил, что «любви все возрасты покорны».

Психолог, анализирующая ответы скопинского маньяка, обратила внимание на эту фразу, подчеркнув, что мужчина не разделяет такие понятия как секс и любовь и не видит разницы в сексе по согласию и насилии.

Видео с интервью Мохова вызвало ужас у пользователей Сети. В комментариях большинство осудили Собчак, решившую «хайпануть» за счет горячей темы.

«Вспоминает про тот период и улыбается, смеется. Никакого сожаления или раскаяния. Страшно это все», — пишет пользователь YouTube под ником алисон патисон.

««Лена забеременеть не может после всего, надо снова занять ей». Эту фразу можно расценивать как угрозу и упечь собаку обратно на зону?» — негодует Osip.