Новая серия «Урюка и клюквы» рассказала о мигранте-миллионере Чакабоеве

Москва, 23 марта. Таджикский бизнесмен Фарид Чакабоев стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Урюк и клюква». Мужчина рассказал, как жил после переезда в Россию.

Авторы проекта знакомят своих зрителей с жизнью мигрантов, переехавших жить в Россию. В новом выпуске они разобрались, на что копят мигранты, как зарабатывают и «сколько стоит быть мигрантом», передает RT.

«Этот эпизод мы постарались построить на цифрах. В конечном счете в рублях измерить можно все — и трудолюбие, и авантюризм и взятку полицейскому», — говорится в описании к видео.

Фарид Чакабоев, приехав в Россию из Таджикистана, устроился работать грузчиком. Всего через два года он смог стать миллионером и купить маме квартиру.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал, нужна ли России рабочая сила мигрантов. Он предложил ввести упрощенный порядок привлечения иностранных граждан к работе.