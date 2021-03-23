Власти Мурманской области опровергли гибель девочки под лавиной

Мурманск, 23 марта. Найденная под снежными завалами в Заполярье девочка выжила и сейчас находится в тяжелом состоянии. Новость о ее смерти не соответствует действительности, сообщили местные власти.

Лавина сошла в Мурманской области в понедельник вечером. Под массой снега оказался ребенок 2008 года рождения. Заявление об этом поступило в экстренные службы от туристической группы, в число которой входила малолетняя девочка. Спасателям удалось найти ее, однако вскоре врачи сообщили о тщетности реанимационных мероприятий, подтвердив «гибель» девочки.

Руководитель туристической группы в разговоре с губернатором региона Андреем Чибисом заявил, что девочка осталась жива. По его словам, она подает признаки жизни.

«Первая группа спасателей только добралась до них, решается вопрос об эвакуации вертолетом или снегоходами региона», — уточнил источник РИА Новости в министерстве информационной политики региона.

ЧП произошло в районе Оленегорска. На поиски пострадавшей отправились 53 спасателя, 18 единиц спецтехники и 11 снегоходов. По факту инцидента правохранительными органами проводится проверка.