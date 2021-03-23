Священника и двух доминатрикс в США обвиняют в вандализме за секс на алтаре

Перл-Ривер, 23 марта. Прокурор из штата Луизиана завел новое дело против трех жителей городка Перл-Ривер, которых прежде обвинил в непристойном поведении из-за группового секса в церкви.

В сентябре прошлого года в городке Перл-Ривер в США католического священника и двух доминатрикс обвинили в непристойном поведении. Трое занялись сексом в католической церкви Святых Петра и Павла.

О тайной жизни уже бывшего священнослужителя стало известно, после того, как местный житель прогуливался рядом и увидел свет в окне церкви поздним вечером. Мужчина решил заглянуть внутрь. Он увидел, как полуобнаженный священник и две женщины в корсетах на высоких каблуках занимались сексом прямо на алтаре.

Дамы, которых задержали полицейские, рассказали, что пришли на «свидание», чтобы снять «ролевую игру со священником». На месте происходящего служители правопорядка обнаружили телефон, на который велась запись, осветительные приборы и секс-игрушки.

Недавно в отношении нечестивцев прокурор из округа в штате Луизиана возбудил дело о вандализме. Алтарь католической церкви в Перл-Ривер сожгли — на его месте появился новый освященный, сообщает Foxnews. Адвокат, который представляет в суде доминитрикс, уверен, что новые обвинения не что иное, как попытка властей воздействовать на «мораль» его клиенток.

«Нельзя считать то, что вы не одобряете, преступлением», — заявил СМИ юрист.

Инциденты, имеющие под собой интимную почву, в Соединенных Штатах часто вызывают бурный резонанс в обществе и СМИ. Для «нечестивой троицы» из Луизианы все обернулось обвинением в преступлении, за которое полагается менее суровое наказание. Секс-скандалы в США, в которых замешаны звезды, разрушают карьеры и уничтожают репутацию. Так произошло с продюсером Харви Ванштейном: голливудские актрисы, которые набрались смелости рассказать о домогательствах знаменитости, вызвали настоящее «цунами» возмущениями, что разрушило его жизнь.