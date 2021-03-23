Пользователи Сети пожаловались на сбои работы Google

Вашингтон, 23 марта. Сбои в работе американского поискового сервиса Google наблюдаются в США, Великобритании и Франции. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на проблемы в работе поисковой системы поступает из Соединенных Штатов Америки, там зафиксировали около 800 обращений. Более половины пользователей Сети сообщили о проблеме при входе в свои аккаунты. А у 47% возникают проблемы с поисковиком Google.

Недавно глобальный сбой произошел в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. У некоторых пользователей отсутствовала возможность обновить ленту, а также не имелся доступ к сайту.