Прием пяти простых продуктов может сохранить здоровье ЖКТ

Москва, 23 марта. Усваивание полезных веществ вместе с едой зависит от работы кишечника. Чтобы избежать дефицита витаминов и минералов, в рацион можно добавить некоторые полезные для ЖКТ продукты.

В меню должны быть любые виды зелени. Подойдет и шпинат, и листья одуванчиков, так как в них много витамина С и хлорофилла, а также антиоксидантов и других полезных веществ. Помимо этого, хорошо на ЖКТ сказываются все виды капусты.

Рацион можно разнообразить бобовыми, зерновыми культурами и семенами. В них содержится множество минералов, аминокислот и витаминов.

Ферментированные и кисломолочные продукты подойдут для содержания необходимых кишечнику пробиотиков. Их много в квашеной капусте, бочковых огурцах, помидорах, чайном грибе и яблочном уксусе.

Обязательно нужно пить достаточное количество воды для того, чтобы клетчатка убирала лишние вредные вещества из желудка. Вода также делает его ткани эластичнее и не дает повреждаться при сжатии и расширении отдела пищеварительного тракта.

Врач и телеведущая Елена Малышева составила топ-5 пагубных для кожи привычек. Она отметила, что отказ от никотина и сахара может помочь сохранить здоровый внешний вид и предотвратить появление прыщей.