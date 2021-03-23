Минобороны России планирует испытать в Арктике истребители Су-35 и амфибии Бе-200

Москва, 23 марта. Министерство обороны России может проверить готовность бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и амфибий Бе-200 в условиях арктического региона.

Известно, что технику проверят на готовность действовать в условиях Заполярья и в районе Северного морского пути, передает издание «Известия».

Звено Су-34 и пару самолетов-заправщиков Ил-78 были размещены в Заполярье в 2016 году. Такую инициативу выдвинул командовавший тогда Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Арктические условия станут новыми для амфибий Бе-200. Минобороны заказало шесть таких машин, которые могут взлетать и с суши, и с воды. Их планируют задействовать в поисково-спасательных, а потом и в противолодочных операциях. Первая из них уже поступила в учебный центр Ейска. Машину перебросили из теплого Приазовья на самый северный аэродром России — на Землю Александры.

Известно, что Генштаб России принял решение усилить подразделения ВС РФ в Арктической зоне. Было решено укрепить российский военный контингент в Заполярье самоходной артиллерийской установкой «Магнолия».