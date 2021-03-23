Диетолог Бобровский рассказал о безопасном употреблении сахара на завтрак

Санкт-Петербург, 23 марта. Употребление сахара на завтрак не всегда хорошо сказывается на организме. Завтрак, состоящий только из сладостей, не принесет долгой сытости, заявил диетолог Андрей Бобровский.

Естественный сахар, то есть фрукты и ягоды, можно без опасений есть утром. Кроме того, это даже полезно, рассказал в интервью радио Sputnik доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Бобровский.

Однако добавленный сахар принесет только вред организму. Пару конфет можно съесть, только если человек знает адекватную дозировку и может вовремя остановиться.

Если завтрак будет состоять из одних фруктов, то в скором времени можно проголодаться. Несмотря на наличие клетчатки, организму для полноценной сытости нужен еще жир и белок.

Ранее японский ученый Масаюки Яги объяснил, почему полный отказ от завтрака приводит к преждевременному старению. Отказ от утреннего приема пищи способствует повышению уровня сахара в крови.