Кошки — самые популярные домашние животные на планете. Согласно данным Американской ветеринарной медицинской организации около четверти семей в США держат их в качестве питомцев.

Любовь человека к этим загадочным и прекрасным созданиям вполне объяснима. Несмотря на свою независимость они трогательно привязываются к хозяевам и дарят массу положительных эмоций, даже когда проказничают. Говорят, что кошки способны лечить некоторые заболевания, например способствовать снижению давления и даже помогают избежать развития сердечно-сосудистых проблем. Они чрезвычайно умны и чистоплотны и не требуют такого серьезного ухода как собаки. Котик не займет много места даже в самой маленькой квартире, а еще с ним не надо гулять.

Есть мнение, что дети, с рождения проживающие в одной квартире с кошками, меньше подвержены аллергическим реакциям различного рода, но что же делать, если аллергия уже есть, а завести четвероного мурчащего друга очень хочется? Выход есть. Существуют породы, подходящие для аллергиков. Однако оговоримся сразу, что полностью исключить вероятность возникновения аллергии невозможно. Слово «гипоаллергенный» означает лишь «снижающий вероятность появления аллергии».

Некоторые люди ошибочно полагают, что полное отсутствие шерстяного покрова на теле животного автоматически гарантирует и отсутствие неприятных симптомов. Увы, это не так, ведь аллергия, вопреки распространенному мнению, возникает не из-за шерсти. Истинный «виновник», лишающий чувствительных людей радости общения с четвероногими — специфический белок, содержащийся в моче, слюне, секретах желез и частичках кожи животного. В результате контакта с аллергеном у человека возникает насморк, чихание, кашель, ощущение першения в горле, глаза начинают краснеть, слезиться и чесаться. Соответственно, чем меньше аллергена выделяется в окружающую среду, тем меньше вероятность возникновения различных проявлений болезни.

Оказывается, существуют гипоаллергенные породы кошек, организм которых вырабатывает меньше злополучного белка, и среди них даже есть одна весьма пушистая красотка. Итак, знакомьтесь: топ-5 кошек для аллергиков.

Самые гипоаллергенные породы кошек

Балинезийская кошка

Начнем наше знакомство с гипоаллергенными кошками с редкой и малоизвестной породы — балинезийской. Эти очень красивые и грациозные создания состоят в близком родстве со знакомыми многим сиамскими кошками.

Эти стройные красавицы обладают шелковистой шерстью средней длины с характерными пойнтовыми окрасами, когда на светлом теле имеются так называемые «пойнты» — участки с более темным цветом (обычно это маска на морде, уши, хвост и лапы). Такая расцветка, изначально присущая только сиамцам, а потом появившаяся и у других пород, выглядит очень эффектно. Помимо окраски характерной чертой балинезийских кошек являются большие уши и будто немного скошенные к кончику носа глаза.

Владельцы любят своих питомцев не только за привлекательный внешний вид. Главное достоинство этих животных — золотой характер. Они общительные, ласковые и очень нежные. Им совершенно не свойственна агрессия или мстительность. Они прекрасно ладят с детьми и легко уживаются с другими домашними любимцами. Кроме того, балинезы — обладатели высокого интеллекта и даже входят в топ-10 самых умных кошачьих пород. Их очень легко обучать, так что у вас не возникнет проблем с приучением к лотку и когтеточке.

Приятный «бонус» — простой уход за шерстью. При том, что балинезийские кошки выглядят довольно пушистыми, их шубка не требует от хозяев никаких особых ухищрений, чтобы оставаться блестящей и красивой. Шерсть не сваливается в колтуны, а с задачей поддержания ее в чистоте питомец прекрасно справляется собственными силами.

Ориентальная кошка

Своим внешним видом немного напоминает нашу предыдущую героиню, что, впрочем, совсем не удивительно, поскольку обе породы имеют общих предков — сиамских кошек. Кстати, от скрещивания с балинезами в 60-е годы прошлого века появилась длинношерстная разновидность ориенталов.

Эти кошки невероятно грациозны и пластичны, наблюдать за их движениями — сплошное удовольствие. Ориенталы — обладатели поджарого тела и бесконечно длинных лап, но их главная изюминка — огромные уши. Особенно сильно это проявляется в детском возрасте. Котятам данная черта придает сходство с инопланетными существами.

Интересный факт: у ориенталов почти не существует ограничений в том, что касается окрасов. Они могут быть практически любого цвета, за что их еще прозвали радужными.

Если говорить о характере, то многие владельцы отмечают их сходство с собаками. Такую преданность хозяину и желание угодить любимому человеку редко встретишь у представителей кошачьих. Если вы мечтаете о собаке, но не имеете возможности ее завести, смело покупайте ориентального котенка. Человек для этих котов — не раб, который создан для того, чтобы ублажать и обслуживать своего четвероногого повелителя, а высшее божество. Самое большое счастье ориентала — быть рядом и постоянно общаться, поэтому если вы хотите питомца, которому не нужно уделять внимание, присмотритесь к другим породам. От отсутствия общения ориентальные кошки страдают и могут даже заболеть. Кроме того, будущему владельцу нужно иметь в виду, что представители данной породы не только коммуникабельны, но и чрезвычайно активны и любопытны практически до старости, поэтому будьте готовы к тому, что некоторые предметы интерьера могут пострадать.

Сибирская кошка

Глядя на эту пушистую красавицу и ее роскошную шубку, трудно поверить, что ее относят к гипоаллергенным породам. Однако это действительно так. Ее представители по какой-то необъяснимой причине значительно чаще подходят для содержания людям, страдающим аллергией, нежели многие их короткошерстные собратья.

Сибиряков отличает эффектный внешний вид. Эти коты смотрятся очень выигрышно за счет своих крупных размеров (взрослые самцы порой достигают веса в 12 кг), роскошной густой шерсти и разнообразию окрасов. Они имеют крепкое телосложение, большую голову и выразительные глаза. Одна из самых интересных расцветок — колор пойнт. Голубоглазых красавцев этого цвета даже выделили в отдельную породу — невскую маскарадную.

По характеру сибиряки не столь привязчивы и общительны как ориенталы или балинезы, тем не менее очень преданы хозяину и нежно его любят. В то же время они довольно своенравны и не любят, когда с ними фамильярничают, особенно посторонние. Если кошка не желает в данный момент общаться и всячески выражает свое недовольство, лучше оставить ее в покое и подождать более подходящего времени для игр и ласк. В свою очередь, чуткий питомец прекрасно чувствует настроение владельца и не будет приставать, назойливо требуя внимания.

Сибирские кошки хорошо ладят со всеми членами семьи и другими животными, а вот к незнакомцам в доме относятся с недоверием и даже некоторым презрением.

Сибиряки отличаются крепким здоровьем, подвижны и выносливы. Идеальное место для их жизни — загородный дом с огороженной территорией, где они смогут вдоволь бегать и охотиться, хотя и в городской квартире чувствуют себя вполне комфортно. Охотничий инстинкт у сибирских кошек развит очень сильно, поэтому мимо них в прямом смысле мышь не проскочит.

В целом представители породы не прихотливы в уходе, но требуют регулярного вычесывания, чтобы роскошная шерсть не спутывалась в колтуны. К этому не самому любимому кошками процессу животное желательно приучать с раннего детства, чтобы во взрослом возрасте избежать проблем в виде исцарапанных рук.

Корниш-рекс

Нежные и ласковые питомцы с запоминающейся внешностью. Отличительная особенность породы — короткая кучерявая шерсть, мягкая настолько, что многие сравниваются ее с прикосновением к бархату или велюру.

Животные выглядят изысканно и утонченно, но при этом имеют хорошо развитую мускулатуру и достаточно крепкое телосложение. Корниш-рексы — очень подвижные и озорные ребята. Скучать с ними точно не придется. Они невероятно коммуникабельны и стремятся каждую минуту проводить в обществе человека, порой бывая довольно назойливыми. Если мечтаете об этаком условном Гарфилде, который будет целыми днями дремать на диване в забавных позах — корниши точно не для вас. Они считаются одними из самых подвижных и игривых кошек. Если хотите избежать разрушений в квартире, купите побольше игрушек в зоомагазине и периодически обновляйте ассортимент. Отлично подойдут специальные «развивающие» игры для животных, где нужно проявить смекалку, чтобы получить лакомство или достать игрушку. Сообразительные корниш-рексы с удовольствием участвуют в разгадке головоломок. Однако и в этом случае лучше быть начеку и убрать подальше с открытых стеллажей хрупкие предметы, которые непременно вызовут интерес не в меру любопытного котика. Животные не выносят одиночества и от скуки могут здорово нашкодить, поэтому не рекомендуется держать их за закрытыми дверьми и надолго оставлять одних.

Особого восторга от общения с детьми представители этой породы не испытывают, но и агрессию проявлять не будут, скорее просто уйдут в укромное место. К незнакомцам относятся настороженно и довольно долго будут присматриваться к новому человеку, прежде чем пойти на контакт. К другим питомцам лояльны, но возможны проявления ревности и конфликты на этой почве.

Канадский сфинкс

Если задаться вопросом какая порода кошек по статистике самая гипоаллергенная, то ответ будет однозначным — канадский сфинкс. Эти животные не только выделяют на порядок меньше зловредного белка, чем другие сородичи, так еще и напрочь лишены шерсти, которая, хоть и не является аллергеном сама по себе, но способствует его распространению в окружающей среде.

Интересно, что во всем мире их называют просто сфинксами, а дополнение «канадский» используют только в нашей стране, чтобы не путать с двумя другими породами отечественного разведения — донским и петербургским.

Внешне эти кошки напоминают инопланетных существ и абсолютно никого не оставляют равнодушными. Одних незаурядная внешность отталкивает, другие, напротив, ценят их особую грациозность и шарм. Кроме того, кто имел удовольствие хоть раз погладить сфинкса, с восторгом рассказывают, что их лысая шкурка очень приятна на ощупь.

Мягкий и уживчивый характер этих котов заслуживает отдельного внимания и восхищения. Трудно найти создание более преданное и любвеобильное по отношению к своему хозяину. Как и собаки, они привязываются не к дому, а именно к своему человеку и очень тяжело переносят вынужденную разлуку, поэтому постарайтесь надолго не оставлять четвероногих друзей в одиночестве. Если есть такая возможность, возьмите в дом второго питомца. В идеале — той же породы, хотя сфинкс легко поладит даже с собакой. В компании ему будет легче и веселее ждать вашего возвращения с работы. Дети и большие шумные компании — для них не проблема. Что угодно, только не одиночество.

Об уходе за канадскими сфинксами стоит поговорить отдельно. Из-за полного отсутствия шерсти многие считают, что за этими кошками практически не надо ухаживать. Это довольно опасное заблуждение! Их чувствительной коже требуется более тщательный уход, чем даже самой длинной и густой шерсти. Так, регулярные купания должны стать привычным ритуалом каждого владельца сфинкса. Это нужно для того, чтобы смыть специфический налет, которым покрывается тельце кошки из-за активной работы сальных желез. И тут важно не только качественно помыть питомца, но и не допустить переохлаждения после процедуры. Даже в условиях городской квартиры желательно иметь в запасе одежду для любимца. А еще их кожа чувствительна к ультрафиолету и может сгореть на солнце подобно человеческой.