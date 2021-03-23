Экономист Скаршевский заявил о растущих темпах сокращения населения Украины

Киев, 23 марта. Быстрому сокращению населения Украины способствует не только падение рождаемости, но и экономический кризис, который вынуждает людей уезжать на заработки за рубеж. Об этом журналистам заявил аналитик института Growford, киевский экономист Виктор Скаршевский.

«Вышли новые данные за январь 2021 года. Сейчас на 100 умерших — 38 новорожденных. Здесь очень большая проблема. Где выход для людей, когда кризис, когда нет работы?» — заявил экономист.

По его прогнозу, в 2021 году трудовая миграция будет только усиливаться.

«Она [трудовая миграция] даже в прошлом году не упала, хотя всем казалось, что раз многие страны ввели карантин, трудовые мигранты будут выезжать меньше», — констатировал он.

Скаршевский озвучил данные Банка Украины, согласно которым, в 2020 году от украинских гастарбайтеров поступило больше валюты, чем в 2019 году. По его словам, в 2021 году ситуация не изменится.

Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин выразил мнение, что Украине грозит «вымирание» граждан.

«Меньше детей, меньше людей, меньше спрос на местную продукцию, меньше создаваемого для экономики продукта, меньше потребление, меньше экономика», — заявил он.

По мнению эксперта, уже через 20 лет Украина недополучит 30 млрд долларов ВВП. К этому моменту каждый третий украинец будет старше 60 лет, что означает снижение его вклада в экономику из-за падения работоспособности.