«Не просто так»: Жириновский увидел «символ» в падении Байдена на трапе

Москва, 23 марта. Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета может свидетельствовать о неминуемых переменах в стране, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик отметил, что любой человек может упасть, если споткнется, зацепится ногой или поскользнется, но американский президент превзошел сам себя, сделав это три раза подряд. Своими мыслями Жириновский поделился в Telegram.

«Но он упал трижды подряд! Может это уже не просто так, а сигнал?.. Или символ…» — высказался он.

Жириновский также обратился к словам писателя Юрия Бондарева, который в 1980-е годы заметил сходство между перестройкой и самолетом на взлете, однако неизвестно где он в итоге совершит посадку.

Лидер США Джо Байден трижды споткнулся, когда поднимался по трапе самолета, который должен был доставить президента в штат Джорджия. Администрация главы США объяснила инцидент «сильным ветром». Однако новая «оплошность» Байдена за считанные дни превратила его в новый мем. В Сети появилось множество видеороликов, высмеивающих американского лидера.