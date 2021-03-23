Киев, 23 марта. Ухудшение китайско-американских отношений привело к обострению взаимодействия между Украиной и КНР — Пекин начал воспринимать государство за марионетку США.

Новый курс Киева привел страну в точку «днища» относительно сотрудничества с Китаем. Траектория поведения Украины изменилась на фоне скандала вокруг завода «Мотор Сич», имущество и акции которого ранее арестовал Шевченковский районный суд. История с предприятием с 2017 года планомерно обрастает и политическими моментами, заявил аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

«Это очень опасное восприятие, потому что оно усложняет наши попытки выстроить равноправные и какие-то более менее равноценные отношения с другими странами», — добавил он в беседе с шеф-редактором портала «Хвиля» Юрием Романенко.

Решение наложить арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич» может обернуться неприятными последствиями для Украины, в частности официальным признанием китайской стороной Крыма российским. Таким образом Киев хочет национализировать ПАО, ранее заявил обозреватель Федерального агентства новостей.