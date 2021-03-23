Экономист Делягин раскрыл способы избежать денежных потерь

Москва, 23 марта. Жители России могут гарантированно потерять свои накопления двумя способами. Но как их сохранить, объяснил экономист Михаил Делягин.

Первый способ, который может лишить сбережений, заключается в хранении наличных в рублях «под матрасом». К такому способу прибегают те, кто понесет финансовые потери из-за девальвации и инфляции, рассказал Делягин.

Еще один способ распрощаться с накоплениями — играть на фондовой бирже. Если человек не разбирается во всех тонкостях, то его запасов лишат более опытные участники финансового рынка, передает Delta.ru. Чтобы избежать подобных ситуаций, деньги следует вложить в несколько надежных европейских валют, а остатки — на депозит. Так деньги могут «не сгореть», а приумножиться.

Хорошим стартом для частных инвесторов могут стать открытые и биржевые паевые фонды. В случае с первым структура меняется в зависимости от ситуации на рынке, а во втором зависит от индекса на выбранный класс активов.