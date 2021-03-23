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Верховный суд США может вернуть смертную казнь для террориста Царнаева

Верховный суд США может вернуть смертную казнь для террориста Царнаева

Вашингтон, 23 марта. Верховный суд США обсудит возможность восстановления смертной казни для исполнителя теракта в ходе Бостонского марафона Джохара Царнаева.

Изначально суд приговорил Царнаева к смертной казни, но сторона защиты подала апелляцию. Тогда наказание было заменено на пожизненное заключение в тюрьме. Однако теперь суд вновь может вернуться к своему прежнему решению.

Джохар Царнаев и его брат Тамерлан устроили теракт в 2013 году. В результате взрыва погибли три человека, а еще 264 пострадали. Террориста признали виновным по 30 обвинениям, которые предъявлены ему в 2015 году. Суд вынес шесть смертных приговоров и 11 пожизненных приговоров.

Верховный суд США может вернуть смертную казнь для террориста Царнаева

В 2020 году Апелляционный суд США в Бостоне отозвал все смертные приговоры, после чего Белый дом под руководством Дональда Трампа попросил Верховный суд вернуть смертную казнь. Лишь в минувший понедельник суд принял решение о рассмотрении возможности восстановления высшей меры наказания для Царнаева, передает Washington Post.

Защита Царнаева признает его участие в теракте, однако утверждает, что он действовал под давлением старшего брата. Последний погиб в ходе рейда американских спецслужб. Сейчас 27-летний террорист Царнаев находится в тюрьме строгого режима в штате Колорадо. Она считается одной из самых охраняемых в США.

Суд Пакистана ранее вынес смертный приговор двум мужчинам, которые изнасиловали жительницу Франции. Обвиняемые надругались над женщиной на глазах у ее маленьких детей.

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