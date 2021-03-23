Верховный суд США может вернуть смертную казнь для террориста Царнаева

Вашингтон, 23 марта. Верховный суд США обсудит возможность восстановления смертной казни для исполнителя теракта в ходе Бостонского марафона Джохара Царнаева.

Изначально суд приговорил Царнаева к смертной казни, но сторона защиты подала апелляцию. Тогда наказание было заменено на пожизненное заключение в тюрьме. Однако теперь суд вновь может вернуться к своему прежнему решению.

Джохар Царнаев и его брат Тамерлан устроили теракт в 2013 году. В результате взрыва погибли три человека, а еще 264 пострадали. Террориста признали виновным по 30 обвинениям, которые предъявлены ему в 2015 году. Суд вынес шесть смертных приговоров и 11 пожизненных приговоров.

В 2020 году Апелляционный суд США в Бостоне отозвал все смертные приговоры, после чего Белый дом под руководством Дональда Трампа попросил Верховный суд вернуть смертную казнь. Лишь в минувший понедельник суд принял решение о рассмотрении возможности восстановления высшей меры наказания для Царнаева, передает Washington Post.

Защита Царнаева признает его участие в теракте, однако утверждает, что он действовал под давлением старшего брата. Последний погиб в ходе рейда американских спецслужб. Сейчас 27-летний террорист Царнаев находится в тюрьме строгого режима в штате Колорадо. Она считается одной из самых охраняемых в США.

Суд Пакистана ранее вынес смертный приговор двум мужчинам, которые изнасиловали жительницу Франции. Обвиняемые надругались над женщиной на глазах у ее маленьких детей.