Петербургские ученые рассказали об опасности голосовых помощников для детей

Москва, 23 марта. Несовершеннолетние начинают воспринимать голосовых помощников как живых существ. В будущем они могут начать выстраивать с ними романтические отношения.

Дети переносят манеры общения с ботами в реальную жизнь. Они часто используют нецензурную лексику, приказной тон и агрессивное поведение, констатирует доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева. С этим мнением согласилась социальной психологии ТюмГУ Ольга Андреева и объяснила изменение поведения ребенка в общении с голосовым помощником, передают «Известия».

«Поскольку в этом сценарии на ребенка воздействует эффект физической непредставленности собеседника, подобный тому, что взрослые ощущают во время интернет-общения», — отметила специалист.

Детей необходимо приучать, что голосовой помощник не друг и не раб, а только инструмент. Если люди научатся разграничивать реальную жизнь и ботов, то они смогут сохранить свою натуру, отметила профессор кафедры психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова Галина Солдатова.

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян ранее посоветовал не делиться личной информацией с голосовыми помощниками. Конфиденциальные данные могут попасть на сторонние серверы к злоумышленникам.