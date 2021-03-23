Корчевников рассказал мистическую историю о необычной посылке

Москва, 23 марта. Телеведущий Борис Корчевников получил необычную посылку от девушки, которой приснился его адрес во сне.

На своей странице в Instagram Корчевников рассказал о времени, когда «пришли разные испытания», скорее всего имея в виду тот период, когда он боролся с серьезным заболеванием. В какой-то момент ведущий «обнаружил дома сверток — что-то завернутое в картонную бумагу».

«Это была посылка, но я не помнил, как и кто ее принес, и как она вообще у меня оказалась, и почему не распечатана и сколько уже так стоит», — поделился Корчевников.

Когда он развернул свою находку, выяснилось, что это была картина Иисуса с младенцем, выложенная мозаикой.

«Очень редкий образ. Стало как-то радостно. Легко стало. И становится так всякий раз, когда я сейчас смотрю на этот образ», — признался телеведущий.

В письме, приложенном к картине, сообщалось, что посылка пришла от девушки по имени Александра. Она утверждала, что не знает, кому достался подарок: ей приснился сон, в котором она пришла по этому адресу и вручила картину мужчине.

Ведущий ранее признался, что в 2015 году пережил операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. К счастью, опухоль оказалась не злокачественной. В тот момент он сильно поправился. Позже он объяснил, что его внешний вид был связан с прохождением лечения. После операции Корчевников пришел в прежнюю форму. В одном из эфиров своей программы он рассказал, что перенес трепанацию черепа. По его словам, несколько недель он не мог ходить.

В сентябре прошлого года глава компании «Ру-Концерт» Евгений Морозов сообщил, что Корчевников оказался в затруднительной ситуации: журналист ищет источники дополнительного заработка для покрытия расходов на лечение. Несмотря на хорошие заработки на телевидении (Корчевников является гендиректором первого православного канала «Спас» и ведущим телеканала «Россия-1»), получаемых денег не хватает на обеспечение подходящего лечения.