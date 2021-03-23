Россия осудила попытки Украины с помощью блокады завоевать любовь крымчан

Женева, 23 марта. Украина пытается добиться успеха в вопросе транспортной, торговой и водной блокады Крыма, однако действия властей идут вразрез с намерениями Киева «вернуть» любовь населения.

Внимание на это обратил представитель российской делегации Ярослав Еремин. Он на 46-й сессии Совета ООН по правам человека отметил факт активных попыток украинской стороны оставить республику в плачевном состоянии, в котором она была до возвращения в состав России. Киев «ставит палки в колеса» развития полуострова и намерен всеми возможными способами усложнить жизнь простым людям.

«Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни «в объятиях» Киева. А введенной им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать», — заявил Еремин.

В парламенте республики сообщили результаты предварительной оценки ущерба от блокады Украиной Северо-Крымского канала. Вице-спикер Ефим Фикс уточнил, что на сегодня цифра составляет более триллиона рублей.