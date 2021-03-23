Опрос показал упадок доверия европейцев к вакцине AstraZeneca

Брюссель, 23 марта. Благосклонность жителей Европы к препарату от коронавируса компании AstraZeneca продолжает падать, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами YouGov.

Уровень доверия изменился на фоне массового отказа стран от использования вакцины после выявления побочных последствий у привитых граждан. В прошлом месяце 43% респондентов в Германии назвали разработку AstraZeneca безопасной. Противоположное мнение высказали 40% опрошенных. В марте больше половины немцев сочли препарат небезопасным.

Участие в опросе приняли почти 1,7 тысячи жителей Великобритании, больше двух тысяч граждан ФРГ, свыше тысячи французов, итальянцев и испанцев, а также датчан и шведов. Наиболее эффективными респонденты назвали Pfizer и Moderna.

Врачи Дании зафиксировали случай смерти от тромбоза после вакцинации разработкой AstraZeneca. Трагедия произошла до истечения второй недели с момента прививки.