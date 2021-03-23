Киану Ривз снимется в экранизации своего комикса BRZRKR

Вашингтон, 23 марта. Голливудский актер Киану Ривз исполнит роль в фильме, в основу сюжета которого ляжет его комикс BRZRKR. Выходом проекта займется сервис Netflix.

Актер писал комикс при поддержке журналиста Мэтта Киндта, работающего в издании The New York Times. История разворачивается вокруг бессмертного сына бога войны, который работает на американское правительство. Больше всего герой хочет скорее закончить свое земное существование.

Ривз станет не только автором фильма, но также продюсером и исполнителем главной роли. Проект получит спин-офф в стиле аниме, который представят на Netflix.

Фильм с участием Киану Ривза ранее вошел в топ-20 самых популярных проектов на Netflix. Речь идет о киноленте «Адвокат дьявола», которая вышла на экраны еще в 90-е годы.