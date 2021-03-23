Заболевший коронавирусом Ургант оригинально провел эфир своего шоу

Москва, 23 марта. Новый выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир в необычном формате: ведущий Иван Ургант беседовал с гостями программы по видеосвязи из своего дома из-за COVID-19.

В понедельник Ургант сообщил поклонникам, что у него диагностирован коронавирус. Поклонники переживали, что эфир вечернего шоу придется смотреть без любимого ведущего. Однако отец телезвезды Андрей Ургант заверил, что программа выйдет в эфир.

Первым новшеством стал пролог шоу: гостей в гримерке встречал не Ургант, а его соведущий Дмитрий Хрусталев и человек в костюме злополучного COVID-19. После заставки появился и сам Ургант, правда, через студийный телевизор, который установили на стол ведущего.

Ургант, выглядевший бодрым, сообщил зрителям, чувствует себя нормально, но ему пришлось изолироваться от родных и близких. Сейчас он находится один на даче.

«Я в пустом доме. Какое счастье, что не пошел на день рождения Анастасии Ивлеевой! Впервые за всю историю передачи я загримировался сам!» — не без иронии пошутил он.

Гости программы Елена Новикова и Александр Незлобин не упустили шанс подколоть шоумена: они принесли ему цветы и апельсин, чтобы тот выздоравливал. Подарки они положили на стол.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что антитела к коронавирусу появляются у человека после выздоровления от заболевания или благодаря вакцинации. Прививки, сделанные 60% жителей страны, позволят образовать популяционный иммунитет к заболеванию. Россия может достичь такого показателя уже к августу 2021 года или раньше.