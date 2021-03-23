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Заболевший коронавирусом Ургант оригинально провел эфир своего шоу

Заболевший коронавирусом Ургант оригинально провел эфир своего шоу

Москва, 23 марта. Новый выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир в необычном формате: ведущий Иван Ургант беседовал с гостями программы по видеосвязи из своего дома из-за COVID-19.

В понедельник Ургант сообщил поклонникам, что у него диагностирован коронавирус. Поклонники переживали, что эфир вечернего шоу придется смотреть без любимого ведущего. Однако отец телезвезды Андрей Ургант заверил, что программа выйдет в эфир.

Первым новшеством стал пролог шоу: гостей в гримерке встречал не Ургант, а его соведущий Дмитрий Хрусталев и человек в костюме злополучного COVID-19. После заставки появился и сам Ургант, правда, через студийный телевизор, который установили на стол ведущего. 

Заболевший коронавирусом Ургант оригинально провел эфир своего шоу

Ургант, выглядевший бодрым, сообщил зрителям, чувствует себя нормально, но ему пришлось изолироваться от родных и близких. Сейчас он находится один на даче.

«Я в пустом доме. Какое счастье, что не пошел на день рождения Анастасии Ивлеевой! Впервые за всю историю передачи я загримировался сам!» — не без иронии пошутил он.

Гости программы Елена Новикова и Александр Незлобин не упустили шанс подколоть шоумена: они принесли ему цветы и апельсин, чтобы тот выздоравливал. Подарки они положили на стол.

Заболевший коронавирусом Ургант оригинально провел эфир своего шоу

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что антитела к коронавирусу появляются у человека после выздоровления от заболевания или благодаря вакцинации. Прививки, сделанные 60% жителей страны, позволят образовать популяционный иммунитет к заболеванию. Россия может достичь такого показателя уже к августу 2021 года или раньше.

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