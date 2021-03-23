Ургант пошутил про «булавки для куклы-вуду» Трампа после падения Байдена

Москва, 23 марта. Президент США Джо Байден споткнулся бы на трапе не три, а больше раз, если бы не два условия. Об этом заявил телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант».

Тема падения американского лидера стала одной из самых обсуждаемых за последнюю неделю. Ургант тоже не смог обойти ее стороной и пошутил, когда традиционно освещал повестку дня.

«Ну мы все понимаем, что он споткнулся бы больше, но закончилась лестница, а у Дональда Трампа закончились булавки для куклы-вуду, поэтому больше он не падал. Наконец-то кто-то из Америки смешно падает после Чарли Чаплина», — пошутил Ургант.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала о состоянии Джо Байдена после падения. Она заявила, что подниматься по трапу самолета не так просто, как кажется.