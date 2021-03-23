Студия WarnerMedia опровергла слухи о новой версии «Отряда самоубийц»

Нью-Йорк, 23 марта. Киностудия WarnerMedia не планирует создание режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра. Об этом сообщило руководство компании.

Фанаты выступали в поддержку этой идеи после выхода фильма «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Кроме того, Эйр заявил, что финальная версия «Отряда самоубийц» не является его видением.

Поклонники предполагали, что после успеха «Лиги справедливости», киностудия повторит этот опыт и с «Отрядом самоубийц». Но пользователи ошиблись на этот счет. Тем не менее WarnerMedia довольна отзывами о кинокомиксе.

Ранее Зак Снайдер сообщил, что лента о супергероях «Лига справедливости» может получить продолжение. Премьера альтернативной версии картины состоялась 18 марта и увенчалась успехом.