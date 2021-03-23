Реконструкция дороги на улице Трактовой в Иркутске начнется в мае 2021 года

Иркутск, 23 марта. Дорожные работы в Иркутске начнутся в середине мая 2021 года и продлятся около пяти месяцев. Планируется привести в порядок участок площадью 3400 метров.

Ремонт на Трактовой произведут в соответствии с федеральной программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На трассе заменят асфальтное покрытие, бордюры, установят столбики, барьерное ограждение, дорожки для велосипедистов и новые остановочные пункты, рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В планах властей расширить дорожное полотно, которое положено по нормативу. На Трактовой впервые появится выделенная полоса движения для муниципального транспорта в обе стороны. Болотов вместе с депутатом Госдумы Соколом проверили, как ремонтируют путепровод по улице Джамбула. Пока реконструкция готова на 47%. К концу мая должны завершить работы, передает INFOX.

Ремонт дорожного покрытия необходим в Сахалинской области. Губернатор региона Валерий Лимаренко лично проверил состояние трасс и потребовал от местных чиновников привести их в должный вид.