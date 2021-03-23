Роспотребнадзор предложил смягчить санитарные требования для детских лагерей

Москва, 23 марта. Санитарные нормы в детских оздоровительных лагерях могут смягчить к лету этого года. Инициативу озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство предлагает разрешить детям отдыхать за пределами регионов проживания, но с поправками на эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, планируется увеличить заполняемость лагерей до 75%. Соответствующий проект постановления главного санитарного врача опубликован на федеральном сайте законодательных проектов.

Кроме того, сотрудников лагерей еженедельно будут обследовать на COVID-19. Массовые мероприятия в закрытых помещениях, а также концерты с участием родителей и приезжих гостей останутся под запретом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, как провести майские праздники без риска заразиться коронавирусом. Специалисты порекомендовали избегать собраний в закрытых помещениях, а также рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя.