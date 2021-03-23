Настя Ивлеева снялась для обложки журнала Playboy

Москва, 23 марта. Блогер Настя Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy. Ее снимок украсил обложку российской версии издания.

Ивлеева не первый раз сотрудничает с Playboy. Однако на этот раз снимки оказались намного пикантнее. На обложке звезда позирует абсолютно голой, закрывая грудь рукой. Тело Ивлеевой покрывают различные блики, из-за чего она становится похожей на «девушку из будущего».

Пока неизвестно, удалось ли журналу взять интервью у блогера. Однако внутри читателей ждут еще более «горячие» снимки, на которых телеведущая позирует в полный рост и совершенно без одежды.

Предыдущая фотосессия Ивлеевой для российского Playboy состоялась в сентябре 2019 года. Тогда журналисты издания выпустили материал под названием «30 горячих фото Насти Ивлеевой, которые заставят тебя позавидовать Элджею». В нем рассказывалось об истории успеха звезды.

В конце февраля Ивлеева похвасталась первыми результатами своего похудения. Блогер никогда не страдала от лишнего веса, однако это не мешает ей все больше совершенствовать свое тело. Не исключено, что диета стала одним из этапов подготовки к фотосессии для Playboy.