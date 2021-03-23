Украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка

Донецк, 23 марта. Пенсионер из поселка Александровка стал жертвой украинского снайпера. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Мирный житель был убит снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 17:30 на улице Челюскинцев. Об этом Кулемзин написал в своих социальных сетях со ссылкой на информацию администрации Петровского района.

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК) уточнили, что погибший — пенсионер 1950 года рождения. В ведомстве добавили, что регулярные обстрелы препятствуют работе эвакуационной группы.

Тем временем ВСУ продолжают минировать территорию Донбасса. На этот раз стало известно об установке более 300 противотанковых взрывных устройств недалеко от поселка Зайцево.