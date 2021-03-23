Первая запись основателя Twitter «улетела» с молотка за 2,9 млн долларов

Сент-Луис, 23 марта. Основатель Twitter Джек Дорси продал свою первую публикацию в соцсети на торгах. Об этом свидетельствует сообщение онлайн-аукциона Valuables.

Лот был продан в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT). Обладателем записи стал генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. Публикация ушла с молотка за 2 915 835,47 доллара. Первый твит Дорси сделал 21 марта 2006 года.

«Просто настраиваю свой Twitter», — написал он.

Изначально Эстави предложил за публикацию 2,5 млн долларов, однако под конец торгов он увеличил ставку более чем на 400 тысяч. Основатель социальной сети сообщал, что направит вырученные средства на благотворительность в фонд GiveDirectly, который помогает населению Африки в условиях пандемии.

Недавно Роскомнадзор сообщил, что Twitter игнорирует просьбы ведомства об удалении запрещенного контента. Более того представители соцсети вообще не выходят на связь.