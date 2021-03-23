Плоды айвы могут компенсировать нехватку железа в организме

Москва, 23 марта. Дефицит железа может возникать во время поста или при ведении вегетарианского образа жизни. В таких случаях будет полезно есть айву, заявила диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Железо, содержащееся в овощах и фруктах, плохо усваивается организмом. Однако этот микроэлемент необходим людям, в частности во время поста. Плоды айвы могут компенсировать железодефицит, который возникает при недостаточном употреблении мяса.

Диетолог также отметила, что фрукт обладает вяжущим действием, которое полезно при расстройстве желудка. Белоусова объяснила, что айву следует тщательно очищать. Однако это лучше делать в маске, так как на поверхности плодов находится пух, который при попадании в дыхательные пути может вызвать раздражение и кашель.

Недавно врач-терапевт Ирина Добрецова рассказала, как укрепить иммунитет весной без лекарств. Она посоветовала есть 400 граммов овощей и столько же фруктов.