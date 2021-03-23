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Валерия назвала морщины вокруг глаз признаком счастливой жизни

Валерия назвала морщины вокруг глаз признаком счастливой жизни

Москва, 23 марта. Певица Валерия призвала своих поклонниц не обращать внимание на «гусиные лапки» вокруг глаз, поскольку эти морщины появляются только при улыбке.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором предстала в джинсовой куртке из темного денима и пудровой пышной юбке. Пост под снимком она посвятила женской красоте.

«Если человек улыбается и у него появляются «гусиные лапки» вокруг глаз, это указывает на искренность его эмоций. Поэтому не стесняйтесь морщинок вокруг глаз — они означают, что вы живете по-настоящему счастливой жизнью!» — подчеркнула Валерия.

Подписчики звезды оставили сотни восторженных комментариев, отметив, что певице уж точно нет причин стесняться своего возраста.

Валерия назвала морщины вокруг глаз признаком счастливой жизни

«Красивая, элегантная, мудрая», — оставила комплимент пользователь под ником olga_stepanova_sar.

«Это так. Улыбка очень красит, несмотря на морщинки. У вас потрясающая улыбка, Валерия! Смотрю на вас, читаю, и настроение поднимается», — добавила anastasia.vidana.

«Валерия, вам больше 35 не дашь. Девчонка. Ох, уж эти гусиные лапки! С юности у меня, всегда смущали! А смеюсь я от души всегда», — отметила mtv.toma.

Валерия неоднократно повторяла, что не прибегает к «экстремальной косметологии» в свои 52 года. Периодически в соцсети она делится видео с тренировок. По словам певицы, фитнес для нее является внутренней потребностью, привычкой, необходимой для ощущения молодости тела.

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