Врач Баннова предупредила об угрозе развития у детей опасной формы COVID-19

Москва, 23 марта. Зачастую несовершеннолетние легко переносят коронавирусную инфекцию, в большинстве случаев даже бессимптомно. Однако у некоторых болезнь достигает крайне опасной стадии.

Новая форма COVID-19 может проявиться после полутора месяцев с момента «выздоровления». При этом существует риск ложного результата теста на наличие клеток вируса в организме. Речь идет о педиатрическом мультисистемном воспалительном синдроме (ПМВС). В таком случае характерно одновременное поражение ряда жизненно важных систем, заявила заведующая отделением для зараженных детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

«Дети жалуются на боль в животе, которая может отдавать и в правое, и в левое подреберье, эпигастрии..., могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, рвоты, диареи», — уточнила врач.

За последние несколько недель в мире наблюдается рост смертности от коронавируса. Ухудшение ситуации фиксируется в четырех из пяти регионов Всемирной организации здравоохранения.