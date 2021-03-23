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Псаки «оправдала» падение Байдена сложностью передвижения по трапу

Псаки «оправдала» падение Байдена сложностью передвижения по трапу

Вашингтон, 23 марта. Президент США Джо Байден чувствует себя отлично после инцидента на трапе самолета. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер во время подъема на борт номер один трижды споткнулся и упал на колени. Байдену не понадобилось никакой серьезной медицинской помощи, но попросил ли он себя осмотреть после инцидента, неизвестно.

«Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, порой это может быть не так уж просто», — заявила Псаки.

Экс-советник бывшего президента Дональда Трампа Стивен Миллер ранее заявил, что оговорки, падения и оплошности Джо Байдена представляют угрозу национальной безопасности США. Он назвал американского главнокомандующего «неадекватным».

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