Псаки «оправдала» падение Байдена сложностью передвижения по трапу

Вашингтон, 23 марта. Президент США Джо Байден чувствует себя отлично после инцидента на трапе самолета. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский лидер во время подъема на борт номер один трижды споткнулся и упал на колени. Байдену не понадобилось никакой серьезной медицинской помощи, но попросил ли он себя осмотреть после инцидента, неизвестно.

«Он на все 100% в порядке. Не знаю, поднимались ли вы когда-нибудь по этим ступеням, порой это может быть не так уж просто», — заявила Псаки.

Экс-советник бывшего президента Дональда Трампа Стивен Миллер ранее заявил, что оговорки, падения и оплошности Джо Байдена представляют угрозу национальной безопасности США. Он назвал американского главнокомандующего «неадекватным».