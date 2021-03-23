Хрусталев «обратился» к Эрнсту с просьбой стать ведущим «Вечернего Урганта»

Москва, 23 марта. Программа «Вечерний Ургант» прошла в необычном формате. Телеведущий Иван Ургант провел эфир в дистанционно, находясь у себя дома.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев почувствовал себя хозяином студии, встретил гостей программы и дал команду для начала шоу. Первые минуты не было понятно, кто же будет вести передачу, но вскоре Хрусталев выкатил телевизор, на экране которого был изображен Ургант.

«Друзья, я вынужден констатировать, что кровожадная, корявая рука коронавируса пришла за самыми лучшими из нас, за мной. Я ничего не могу сделать, да, у меня положительный тест на COVID-19, и я самоизолировался, я дома один на даче, никого нет из семьи, я один в пустом доме», — рассказал Ургант.

Несменный ведущий «занял» свое место за столом и в ходе беседы с Хрусталевым якобы заметил документ на экране открытого ноутбука. Ургант зачитал его содержание вслух. В нем Хрусталев обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой утвердить его на должность ведущего «Вечернего Урганта» в связи с болезнью Урганта.

Происходящее оказалось инсценировкой, ведущие заявили, что такие «сценки-недотепы» теперь будут в каждой серии шоу. Они также «передали» друг другу кружку, Хрусталев завел ее за экран телевизора, а Ургант сымитировал, что взял ее.

Недавно Иван Ургант в соцсетях сообщил, что заразился коронавирусом. Он пошутил, что проверяет скорость работы Twitter и Telegram.