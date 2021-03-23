Meizu внедрит фирменные сервисы Huawei в свои смартфоны

Москва, 23 марта. Сервисы Huawei Mobile Services (HMS) в скором времени появятся на смартфонах от Meizu. Информацией об этом поделились китайские СМИ.

Сейчас гаджеты Meizu оснащены сервисами от американской компании Google. Однако в новых моделях может появиться магазин приложений AppGallery и несколько других программ. Официальных комментариев от представителей Meizu по этому поводу не поступало.

Сервис Huawei Mobile Services включает в себя ряд приложений и служб, предназначенных для пользователей и разработчиков. Все они созданы на базе HMS Core. Ядро также дает доступ к сервису облачных вычислений для разработчиков программ.

В Китае ранее перестал работать интернет-браузер UC Browser, разработчиком которого является компания Alibaba. Он пропал из местных магазинов приложений и стал недоступным для скачивания.